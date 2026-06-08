В Омске на 5 часов задержались самолеты в Москву и в Адлер

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По неизвестным причинам сегодня, 8 июня, не улетели из Омска согласно графику два самолета. По информации онлайн-табло омского аэропорта, на 5 часов задержались рейсы в Москву и в Адлер.

Неудачно начался сегодняшний день для пассажиров рейсов двух авиакомпаний — «Смартавиа» и «Уральские авиалинии». Рейс 5Н862 («Смартавиа») по маршруту Омск—Адлер должен был вылететь по расписанию в 5 часов 25 минут. Однако, по неизвестной он отложен до 10 часов 45 минут. Также значительное время проведут в омской аэрогавани пассажиры рейса U6388 («Уральские авиалинии») — взлет самолета в Москву должен был осуществиться в 6 часов 30 минут местного времени. Однако, купившим билет на этот авиалайнер, придется провести в омской аэрогавани дополнительные томительные часы — по информации онлайн-табло аэропорта, отправка этого самолета пока перенесена на 11 часов. Отметим, что остальные самолеты в столицу России улетели сегодня из Омска по расписанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске умер основатель известной пивоварни Олег Лобов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru