В центре Омска за 45 миллионов продается популярный бар

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Омске выставили на продажу готовый бизнес в сфере общепита. Это популярный бар «Туман» на улице Маршала Жукова, вблизи Казачьего рынка.
Заведение продают за 45 млн рублей. Оно занимает цокольный этаж нежилого здания и имеет изолированный парадный вход с улицы для гостей и отдельную зону для погрузки и выгрузки товара.
Общая площадь помещения здесь 412,6 квадратных метров. Перед центральным входом оборудована вместительная парковка на 50 мест.
Внутреннее пространство бара полностью меблировано, в том числе там есть VIP-комнаты. Есть профессиональные системы звукового и светового сопровождения, кондиционирования, приточно-вытяжная вентиляция с большим запасом мощности. Кухонная зона укомплектована необходимым оборудованием.
По уверению владельца, заведение имеет сформированную базу частых клиентов и укомплектованный штат работников без текучки. Чистая прибыль бара в месяц колеблется от 400 до 500 тыс. рублей.
Ранее мы писали, что у магазина «Голубой огонек» продается бар-кальянная «Пышные усы».
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