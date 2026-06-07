Команда с участием легенды омского хоккея обыграла политиков на ПМЭФ

Фото: ХК «Авангард»

В Петербурге в программе ПМЭФ-2026 прошел Кубок Росконгресса по хоккею. Как уточнила пресс-служба омского «Авангарда», здесь бывшие и действующий игроки «ястребов» вышли на лед вместе.

«Легенда омского хоккея Максим Сушинский и нападающий Дмитрий Рашевский сыграли за команду «Бизнес», которая в финале обыграла «Политику» и взяла кубок!», — сообщили в клубе.

Помимо «Су-33», еще одним бывшим игроком «ястребов», участвовавшим в турнире, стал форвард Андрей Николишин (см. фото). Он известен омским болельщикам прежде всего по сезону-2005/06, когда «Авангард» играл в финале чемпионата России и добился серебряных медалей.

Как известно, Сушинский давно занимается бизнесом, так что сыграл за бизнесменов вполне по своему нынешнему профилю деятельности. Уточним, что счет финального матча был 7:4.

В составе разных команд здесь играли в том числе глава питерского Заксобрания Александр Бельский, экс-председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев, двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник «Юты» Михаил Сергачев, экс-футболисты сборной России Дмитрий Сычев (как известно, уроженец Омска) и Роман Широков.

Турнир, кроме того, был посвящен 80-летию местного хоккейного СКА.

Ранее мы писали, что «Авангард» всерьез планирует пополнить свой состав форвардом Джошуа Ливо.

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