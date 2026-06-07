В Омске в ДТП с «Тойотой» пострадал ребенок на велосипеде

В субботу, 6 июня, в Омске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщило областное УМВД.
В ведомстве уточнили, что в Госавтоинспекцию сообщение об инциденте пришло в 19:00.
«Предварительно установлено: на улице Завертяева 43-летняя женщина - водитель автомобиля «Тойота» допустила наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
С полученным в результате ДТП травмами 11-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение», — отметили в УМВД.
Окончательно причины и подробности аварии установят в ходе проверки.
Ранее мы сообщали, что в Омской области получил серьезные травмы в ДТП 16-летний мотоциклист.
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