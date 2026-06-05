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НовостиОбщество5 июня 2026 6:18

Мэр Омска сообщил, что ежегодная театрализованная битва пройдет на улице Бетховена

Прежнее место ежегодного омского фестиваля «Служилые люди Сибири» — Омская крепость, по словам градоначальника пока не может принимать гостей из-за ремонта
Вадим Андреев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Омска сообщил о переносе места дислокации традиционного фестиваля «Служилые люди Сибири». В место площади на территории Омской крепости, праздничное мероприятие пройдет 12 июня на улице Бетховена.

«Дорогие омичи и гости нашего города, в связи с благоустройством территории Омской крепости, традиционный фестиваль «Служилые люди Сибири» пройдет 12 июня в 14:00 в сквере у ДК Кировского округа по адресу улица Бетховена, 33», — говорится в сообщении официального канала Сергея Шелеста в мессенджере МАХ.

Несмотря на смену адреса, омский градоначальник пообещал, что мероприятие будет не менее захватывающим и познавательным: омичей ждут интерактивные площадки, мастер-классы и даже театрализованная битва.

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