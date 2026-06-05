За «Сашу» — в тюрьму: омич похитил полтонны ячменя с необычным названием сорта

Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почти 570 килограмм высокоурожайного ярового ячменя, выведенного учеными Омского аграрного научного центра, похитил сельчанин в поселке Боевое. За воровство элитных семян сорта с необычным названием «Саша», преступника ждет тюремный срок.

Сотрудники полиции Исилькульского района раскрыли по горячим следам похищение 570 килограммов элитных семян ячменя сорта «Саша». Кража произошла минувшей ночью из автогаража в поселке Боевом. В заявлении владельцы указали, что стоимость похищенного составляет 19 тысяч рублей. Полиция достаточно быстро нашла виновника: им оказался 36-летний местный житель. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». Похищенное у фигуранта изъято и будет возвращено законному владельцу. А воришку ждет суд и возможное суровое наказание — за «Сашу» он может попасть в колонию на срок до 10 лет.

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