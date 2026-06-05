Мэрию Омска обязали по суду оплатить капитальный ремонт дома на Спартаковской

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Решением суда омскую мэрию обязали провести капитальный ремонт здания «Жилой дом офицеров Омского военного округа» 1914 года постройки. С заявлением в суд обратились жители данного помещения, расположенного на улице Спартаковская, 18.

В своем заявлении, истцы просили суд обязать бывшего наймодателя провести капитальный ремонт здания 1914 года постройки. Их апелляция сводилась к тому, что здание является не только жилым домом, но и объектом культурного наследия регионального значения, называемое «Жилой дом офицеров Омского военного округа». История разрушающегося дома началась 22 года назад, когда Министерство обороны РФ передала дом в муниципальную собственность.

«Первые приватизации квартир в доме состоялись еще в 1992 году. Капитальный ремонт здания за весь период эксплуатации фактически не проводился — за исключением ремонта крыши в 2016 году. На момент приватизации первой квартиры дом уже нуждался в капитальном ремонте — его конструктивные элементы и инженерные системы выработали свой ресурс», — говорится в сообщении официальный канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Омской области.

Судя по результатам проведенной судебной строительно-технической экспертизы, практически все внутридомовые инженерные системы нуждались в капитальном ремонте уже на 1992 год и требуют его до настоящего времени. Решением суда на администрацию города Омска возложена обязанность осуществить финансирование капитального ремонта фасада, фундамента и внутридомовых инженерных систем.

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