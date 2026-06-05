Студенты ОмГТУ выявили нарушения на ЕГЭ в первый день экзаменов

Наблюдатели будут работать до окончания экзаменационной компании. Фото: ОмГТУ

В Омской области стартовала сдача единого государственного экзамена. Ситуационный информационный центр онлайн-наблюдения открыт на базе Омского государственного технического университета. В команду центра вошли 33 студента омских вузов, в том числе 21 политехник. За экзаменационный период им предстоит проверить свыше 3,5 тысячи аудиторий.

Онлайн-наблюдение является реальным инструментом обеспечения прозрачности и объективности ЕГЭ. Задача команды центра не просто зафиксировать происходящее в аудиториях, а своевременно выявить любые нарушения. Все студенты предварительно прошли обучение и итоговое тестирование, получив аккредитацию общественных наблюдателей.

Специалисты центра отмечают, что требования к ситуационному информационному центру становятся все выше. Контроль за процедурой ЕГЭ начинается задолго до его начала. Наблюдатели проверяют наличие слепых зон, раскладку экзаменационных материалов, номер аудитории, отсутствие на столах участников посторонних предметов, соблюдение регламента работников пункта проведения экзамена. Кроме того, им необходимо учесть, хорошо ли просматривается рабочее место, закрыты ли информационные стенды со справочными материалами. Пристальное внимание уделяется наличию телефонов, умных часов, наушников не только у участников, но и у организаторов.

Уже в первый день работы политехники подтвердили эффективность своей работы, выявив предполагаемые нарушения, в том числе подозрение на списывание и разговоры в аудиториях. Информация в режиме реального времени передавалась в пункты проведения экзаменов, что позволяло мгновенно реагировать и устранять нарушения.

Работа ситуационного информационного центра продолжится до 9 июля. Благодаря ответственному подходу студентов ОмГТУ процедура ЕГЭ проходит в строгом соответствии со всеми установленными правилами.

Общественный контроль за проведением экзаменов помогает обеспечить равные условия для всех выпускников. Выпускники школ и их родители могут быть уверены в объективности оценки знаний, а честные результаты ЕГЭ становятся основой для справедливого поступления в вузы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аспирантка Омского ГАУ стала призером всероссийского конкурса научных работ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru