Пьяный водитель травмировал ребенка и пассажирку в Омской области

Десятилетний мальчик и взрослая пассажирка госпитализированы после съезда автомобиля в кювет. Фото: прокуратура Томской области

Прокуратура Черлакского района Омской области взяла на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего. Авария произошла днем 4 июня на автодороге Ивановка — Соляное. Подробности рассказали сегодня в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, не справился с рулевым управлением. Автомобиль Toyota Mark II съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали два пассажира — десятилетний мальчик и 40-летняя женщина. Обоим потребовалась медицинская помощь.

Действия водителя подпадают под признаки правонарушений, предусмотренных статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью), а также статьями 12.7 и 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав и в состоянии опьянения. Окончательная квалификация будет установлена после проведения всех экспертиз и получения медицинских заключений о степени тяжести полученных травм.

Ход проверки и установление всех обстоятельств аварии находятся на особом контроле надзорного ведомства. Сочетание алкогольного опьянения и отсутствия водительских прав является грубейшим нарушением законодательства, создающим прямую угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения, в том числе детей.

Автомобилистам необходимо помнить, что управление транспортным средством в нетрезвом виде и без соответствующих документов влечет не только административную, но и уголовную ответственность. Соблюдение правил дорожного движения остается главным условием сохранения жизни и здоровья пассажиров и пешеходов на дорогах региона.

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