В Омске откроют вечерние рейсы в Москву на фоне утренних задержек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Губернатор Виталий Хоценко раскрыл детали встречи с руководством Росавиации, посвященной трансформации авиасообщения между Омском и Москвой. Глава региона отметил высокий запрос со стороны жителей Омской области на удобные перелеты. Об этом сообщает ресс-служба региона.
«Обсудили также возможность добавления дополнительных вечерних рейсов авиакомпаний из Москвы в Омск и обратно», — цитирует Виталий Хоценко его пресс-служба.
В настоящее время авиасообщение между региональным центром и столицей выполняется в ежедневном режиме и является доминирующим направлением. Однако подавляющее большинство вылетов из Омска стоит в графике ранним утром. Время отправления самолетов зачастую корректируется из-за задержек в столичных аэропортах, откуда должны прибывать лайнеры для обратных маршрутов.
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