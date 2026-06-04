Омские подростки забросали батарейками иномарки, забравшись ночью на крышу дома

Фото: УМВД России по Омской области

Сразу несколько припаркованных автомобилей повредили дети, бросавшие батарейки с крыши 16-этажки. Об инциденте на улице Пригородной сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области. Стартовала проверка, задержали троих подростков 12, 13 и 14 лет.

Как уточнили в ведомстве, мальчики взяли в подъезде коробку с элементами питания, которые жильцы складывали для утилизации. Затем поднялись на крышу и начали бросать батарейки вниз. Шум разбудил автовладельцев, они остановили нарушителей. Участковый зафиксировал разбитые стекла и вмятины на четырех иномарках. Собственники уже написали заявления в полицию.

Двое подростков состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел. Решается вопрос о постановке на контроль третьего участника. В отношении родителей хулиганов оформили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по статье №5.35 КоАП Российской Федерации.

Сейчас устанавливается точный размер ущерба, который предстоит возместить семьям нарушителей.

Ранее мы писали, что пьяный подросток рассекал по Омску на ВАЗ-2114.

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