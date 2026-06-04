Омича пришлось буквально выковыривать из разбитой в ДТП машины

Фото: официальный канал Главного управления МЧС России по Омской области

Сотрудникам МЧС России пришлось применить весь свой опыт и гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы вызволить из покореженного в ДПТ автомобиля его водителя. Происшествие случилось 3 июня, в Усть-Ишимском районе.

Сообщение о ДТП поступило на телефон дежурного МЧС 3 июня, в 11:21. По информации сообщившего, в селе Усть-Ишим водитель на отечественном автомобиле врезался в опору электропередачи и настолько помял кузов машины, что не смог самостоятельно выбраться из нее. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оказали водителю необходимую помощь. Для этого пришлось деблокировать пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После изволения, мужчину передали медицинским работникам.

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