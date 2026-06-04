В Омске ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля, управляемого женщиной

Сообщение о ДТП, в котором пострадал ребенок, поступило в омскую Госавтоинспекцию вчера, 3 июня, в 18:50 часов. После столкновения с автомобилем, семилетний велосипедист был увезен на скорой в больницу.
Значительными травмами закончилась для 7-летнего омича вчерашняя велосипедная прогулка. Как установили сотрудники омской Госавтоинспекции, ДТП случилось в районе дома № 38 на Иртышской Набережной. Выяснилось, что 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено», допустила на указанном участке дороги наезд на велосипедиста — ребенок неожиданно выехал ей на встречу. Удар оказался серьезным — мальчика на карете скорой помощи срочно доставили в больницу, где он в данный момент проходит лечение. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
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