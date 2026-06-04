В Омской области внук угнал дедушкин автомобиль, пока старик лежал в больнице

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Семейное дело» пришлось расследовать в минувшие сутки сотрудникам полиции Калачинского района. У пожилого сельчанина, пока он лежал в больнице, угнали его автомобиль «Нива». Оказалось, что преступление совершил внук больного пенсионера.

О пропаже своей «Нивы» пожилой житель Калачинского района узнал, находясь в больнице. Больного старика «обрадовали» новостью об угоне автомобиля сотрудники полиции, позвонив ему на телефон. Еще более удручающей новостью для больного стало обстоятельство, что преступление совершил его внук, который воспользовался госпитализацией деда. При этом, 20-летний преступник тщательно подготовился к угону: он дождался, пока бабушка легла спасть, и с помощью инструментов вскрыл гараж, где находился автомобиль. Угонщика поймали сотрудники автоинспекции, обратив внимание на странную езду «Нивы» по трассе — с виляниями и резкими торможениями.

Пойманный угонщик признался в содеянном, но заявил, что не осознавал преступный характер своих действий. Несмотря на это, на юношу заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Более того, обозленный дедушка заявил, что не намерен оставлять проделки внука без последствий — пенсионер оценил материальный ущерб в 450 000 рублей.

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