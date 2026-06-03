Омские власти снова не смогли продать незаконченный инженерный корпус метро

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омске не состоялся аукцион по продаже недостроенного инженерного корпуса метро у метромоста на улице Фрунзе. Он был запланирован на 3 июня, и ни одной заявки от потенциальных покупателей на него не поступило.

Информацию о фиаско аукциона зафиксировали в протоколе заседания областной комиссии по вопросам приватизации имущества.

Объект имеет площадь 17,9 тыс. квадратных метров. Его балансовая стоимость составляет 249,4 млн рублей.

В областном минимущества ранее поясняли, что объект включили в план приватизации для уменьшения числа недостроев на территории региона. Строительство под первоначальные цели утратило актуальность, считают в ведомстве.

Известно, что инженерный корпус начали строить в 2000-х годах, но так и не завершили. Степень его готовности сейчас всего 12%.

В августе 2025 года объект выставляли на аукцион, но безуспешно. Тогда его стартовая цена была 287,9 млн рублей. На сей раз стартовая цена составляла 285,1 млн. Но потенциальных покупателей снова не нашлось.

Отметим, совсем недавно мы писали, что власти могут дать шанс омскому метро на достройку через включение его в федеральный реестр недостроенных объектов. Этого добивается, например, депутат Госдумы Оксана Фадина. Так что одновременное намерение облправительства продать инженерный корпус стыкуется с желанием Фадиной как-то очень слабо.

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