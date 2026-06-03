Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и тремя легковушками в Омске

Фото: прокуратура Омской области

3 июня прокуратура Омской области сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса. Напомним, авария произошла в 17:30 накануне в Центральном округе.

«Ход разбирательств и окончательное выяснение обстоятельств ДТП находятся на контроле надзорного ведомства. Кроме того, будет проверено соблюдение порядка прохождения водителем автобуса предрейсового осмотра», — говорится в сообщении.

Ранее «КП-Омск» писала, что водитель ПАЗа (маршрут №46) почувствовал недомогание, начал терять сознание и наехал на легковые «Грейт Вол», «Мицубиси» и «Чанган». Затем снес пешеходные ограждения. К медикам попали два шофера.

В прокуратуре поделились кадрами с места инцидента.

Фото: прокуратура Омской области

Ранее мы писали, что в суд передали дело о ДТП с летальным исходом на Космическом проспекте.

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