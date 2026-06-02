В Омской области 11 человек за сутки получили травмы в ДТП

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 1 июня в Омской области на дорогах произошло восемь аварий, где один человек погиб, а 11 получили травмы. Таковы данные областной ГАИ.

В ведомстве уточнили, что при надзорной деятельности инспекторы возбудили 507 административных делопроизводств за нарушения ПДД, из них за вождение в нетрезвом виде или отказ от прохождения медосвидетельствования 20. За нарушения ПДД со стороны пешеходов было выписано 25 протоколов. Нарушений правил перевозки детей был зафиксировано 22. Производств за проезд на красный сигнал светофора было открыто пять.

Нарушений правил проезда пешеходных переходов было 19.

Ранее мы писали, что ушло в суд уголовное дело о смертельном ДТП на Космическом проспекте в Омске.

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