День молодежи в Омске отметят 27 июня на Соборной площади и улице Ленина

Фото: Роман Макарьев

Масштабные городские мероприятия ко Дню молодежи в Омске запланированы на 27 июня. Основными площадками для гуляний станут Соборная площадь и пешеходная зона улицы Ленина. Организаторы выбрали для события концептуальный слоган, отражающий ценности молодого поколения.

В прошлом году праздник объединил более 280 тысяч омичей. Главными звездами вечернего концерта на Соборной площади тогда выступили Егор Крид, JONY и группа 5УТРА. Ожидается, что в этом году программа также будет насыщенной и привлечет тысячи жителей города.

Подготовка к торжествам уже идет полным ходом. Организаторы разрабатывают культурную программу, которая позволит каждому участнику найти занятие по душе. Традиционно в рамках праздника проходят спортивные соревнования, творческие мастер-классы и интерактивные зоны.

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