Омский невролог назвала способы облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Сложнее всего пережить магнитные бури гипертоникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Геомагнитные возмущения могут влиять на работу вегетативной нервной системы. Заведующая поликлиникой КМХЦ, омский врач-невролог Ирина Аухадиева объяснила механизмы воздействия солнечных вспышек на организм и дала рекомендации по сохранению здоровья.

«В период магнитной бури замедляется кровоток в сосудах, уменьшается сила сердечных сокращений, могут возникать аритмии, начаться головная боль. Нередко появляется ноющая боль в суставах, повышается или понижается артериальное давление, обостряются хронические болевые синдромы, возникает ощущение давления в глазных яблоках», — уточнила специалист.

Основные жалобы пациентов включают боль в груди, одышку, головокружение, тошноту, бессонницу и упадок сил. Для смягчения симптомов врачи советуют укреплять общее здоровье и контролировать хронические заболевания. В «активные» дни полезны прогулки на свежем воздухе, достаточное потребление воды и отказ от алкоголя и курения.

«Желательно ложиться и вставать примерно в одно и то же время, а в течение часа перед сном и после пробуждения не использовать гаджеты. Необходимо пересмотреть питание: снизить потребление кофеинсодержащих продуктов (энергетиков, кофе, чая, какао, шоколада), жирной и сладкой пищи. В рационе должны присутствовать белки: мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты, а также овощи и фрукты», — указала Ирина Аухадиева.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется иметь запас необходимых лекарств дома и при себе. Врач также подчеркнула важность психологического настроя: часто ухудшение самочувствия носит психосоматический характер.

«Помните, главное – психологический настрой! Чаще всего изменение самочувствия из-за магнитных бурь носит психосоматический характер. Мы сами настраиваем себя, что нам будет плохо. Поэтому постарайтесь думать о хорошем и заряжайтесь позитивом», — отметила невролог.

Соблюдение простых правил помогает минимизировать влияние природных факторов на организм. Ответственное отношение к здоровью и своевременный отдых способствуют сохранению работоспособности в периоды геомагнитной активности.

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