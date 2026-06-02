Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 1 июня объявил о подписании контракта с первым новичком начавшегося межсезонья. Это защитник Кирилл Адамчук, соглашение с ним рассчитано на три года.

Генеральный менеджер клуба Алексей Сопин прокомментировал приобретение так:

«Габаритный и силовой защитник, который неплохо может сыграть и в атаке. Хочу отметить, что за последние два сезона Кирилл не пропустил ни одной официальной игры. Надеюсь, что эта серия продолжится в составе «Авангарда». Я считаю, что нам удалось забрать с рынка свободных агентов сильного игрока обороны. Поэтому хочу приветствовать Кирилла в составе «ястребов» и пожелать ему удачи в новом коллективе».

На счету 32-летнего игрока в КХЛ в сумме 397 матчей и 69 очков по формуле «гол + пас» (17+52). В прошедшем регулярном чемпионате, выступая за московское «Динамо», Адамчук стал третьим игроком по силовым приемам (197).

До того, 31 мая, «ястребы» объявили о непродлении контрактов с нападающими Иваном Игумновым и Кириллом Пилипенко, а также с защитником Вячеславом Войновым.

Ранее мы писали, что «Авангард» вернул в Омск двукратного чемпиона МХЛ Максима Казакова.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru