Омич разобрал на металлолом конфискованный автомобиль и заработал судимость

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Черлакского района осужден за попытку скрыть от государства имущество, подлежащее изъятию по приговору. О вынесении решения в отношении 40-летнего омича сообщила прокуратура Омской области.

Ранее мужчина был признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Тогда суд назначил ему условное наказание, а также постановил конфисковать автомобиль ВАЗ 21041-20, который использовался при совершении преступления.

Приговор вступил в законную силу, и судебные приставы возбудили исполнительное производство. Однако должник, достоверно зная об этом, решил не отдавать машину. Он разобрал легковушку на части, а полученный металлолом сдал в пункт приема.

В отношении автолюбителя возбудили новое уголовное дело — по статье «Уклонение от исполнения приговора о конфискации имущества». Свою вину сельчанин полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании стоимости уничтоженного автомобиля — суд удовлетворил требования в полном объеме.

Также надзорное ведомство внесло представление руководителю регионального управления ФССП — в связи с ненадлежащим контролем за исполнением приговора в части конфискации.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омском районе пьяный водитель без прав сбил 8-летнюю девочку

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