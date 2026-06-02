В Омске на 18, 75 % подорожали отдельные виды лекарств

Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ресурс «Аймониторинг» федерального минфина привел данные о динамике цен на отдельные виды лекарств в аптеках Омской области. В списке — порядка 20 наименований препаратов и изделий медицинского назначения. В апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рост цен составил от 4, 25 % до 18, 75%.

По данным ресурса, наименьший рост за указанное время продемонстрировала цена на коррегирующие очки (+ 4,25 %). Наибольший — на гель троксерутин (+ 18,75 %). Дорожали также активированный уголь, амброксол, корвалол и другие лекарства.

Достаточно ощутимым рост цен в апреле стал даже по сравнению с началом года. Так, с января 2026 активированный уголь прибавил в цене 10,25 %, амброксол 0,72 %, аппарат для измерения давления 1,75 %, ацетилсалициловая кислота 7,88 %, валидол 2,43 %, корвалол 1, 22 %, левомеколь 6,10 %, панкреатин 1,98 %, троксерутин 6,79 %.

За этот же период дешевели в диапазоне от – 0,47% до 3,30 % бинты, вата, коррегирующие очки, лоперамид, нимесулид и таурин.

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