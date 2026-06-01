Омская полиция обязала владельцев местных гостиниц сообщать про иностранцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

УВМ УМВД России по Омской области информирует омские организации гостиничного типа о необходимости передачи сведений про гостей-иностранцев через Госуслуги. Данное требование правоохранителей основывается на оптимизации мероприятий по регистрационному учету граждан.

Представителям омского гостиничного бизнеса, включая руководство и сотрудников, теперь необходимо заполнять данные об иностранных постояльцах посредством интерактивной формы на портале Госуслуги. Также в полиции уточняют, что в данное время уже внедрен механизм пакетной передачи сведений через API. Он будет происходить в автоматическом режиме от поставщиков сведений, использующих специализированное программное обеспечение для учета посетителей. В полиции сообщают, что типовая форма соглашения об информационном взаимодействии, порядок ее заполнения, а также перечень необходимых документов, размещены на официальном сайте УМВД России по Омской области в разделе «Информация для гостиничных комплексов».

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