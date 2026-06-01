Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области домашних животных стали чаще брать с собой в загранпоездки. Таковы данные за 2026 год от омского управления Россельхознадзора.

За названное время ведомство оформило документы для выезда 43 животных, это были 32 собаки и 11 кошек. За тот же период 2025 года за границу поехали только 32 животных.

География поездок ныне обширна, это 14 государств. Чаще всего люди везут питомцев в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд. Другие варианты это Германия, Испания, Италия и Венгрия.

Ведомство напомнило, что правила вывоза зависят от страны назначения и могут оперативно меняться. Так что требования нужно проверять прямо перед поездкой. Владельцу животного нужно показать его в государственной ветклинике минимум за две недели до путешествия. Там врач осмотрит животное, проверит паспорт и сделает обязательные отметки. Благодаря системе eCert оформить сертификат, в том числе евросправку, теперь можно и дистанционно, что экономит время.

Особо внимательно нужно быть при поездке в ЕС. Там с середины сентября 2024 года действует жесткое требование о том, что для ввоза собак, кошек и хорьков необходимо лабораторное тестирование на титр антител к вирусу бешенства. Выполнить такой анализ уполномочены только две клиники, в Москве и Владимире. Получение результатов анализа может продлиться долго, несколько недель. Поэтому хозяевам животных советуют позаботиться об этом заранее.

Ранее КП-Омск писала, что в парке Победы еще одну омичку укусила бездомная собака.

Также мы сообщали о злоключениях омской журналистки и телеведущей Светланы Некрасовой в ОАЭ, когда она не смогла вовремя уехать оттуда из-за начала агрессии США и Израиля против Ирана.

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