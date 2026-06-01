Омичи выбирают проект благоустройства площади у ДК «Химик»

В 2025 году само ДК пережило реставрацию. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске продолжается голосование в рамках нацпроета «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба городской администрации, площадь у Дворца культуры «Химик» вошла в число лидеров онлайн-голосования.

Жители региона предлагают включить в проект сухой фонтан, амфитеатр под открытым небом, современное освещение, детскую площадку с качелями, спортивные тренажеры и новые скамейки. Принять участие в выборе может любой житель области старше 14 лет — голосование продлится до 12 июня на платформе обратной связи или при поддержке волонтеров.

Инициатива по преображению территории исходит от самих горожан, которые в ходе общественных обсуждений сформулировали ключевые пожелания к будущему облику пространства. Реализация проектов-победителей запланирована на 2027 год и будет финансироваться за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Координацию процесса осуществляет рабочая группа с участием представителей муниципалитета и общественников. Такой подход позволяет учитывать мнение жителей на всех этапах — от сбора предложений до контроля за выполнением работ.

Омичам стоит поторопиться с выбором: результаты голосования станут основанием для включения территории в адресный перечень благоустройства. Итоги будут подведены после 12 июня, после чего начнется разработка проектной документации для площади у ДК «Химик».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Панно полностью сохранили: в сети появились фото реставрации омского ДК «Химик»:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru