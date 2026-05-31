В омском парке «Вокруг света» открыли набережную и аттракцион «Бустер»

В четырехлетие парка «Вокруг света» гостям представили благоустроенную набережную с прогулочными маршрутами, современным освещением и видовыми площадками. Другие новинки — экстремальный аттракцион «Бустер» и спортивно-досуговый кластер с зоной для выгула собак. Об этом рассказали 30 мая в правительстве Омской области.
За время работы парк успел стать одним из самых успешных российских проектов. Сегодня в нем обустроено около 60 тематических локаций, в том числе крупнейший в регионе зимний комплекс с катком на две тысячи м². За первые три года функционирования здесь провели более 350 культурных и спортивных мероприятий. Реализовали более ста благотворительных программ, бесплатный досуг получили дети из многодетных семей и семей участников спецоперации.
«Вокруг света» трижды признавали «Лучшим открытым парком РФ с посетителями до 1 млн человек», а в прошлом году он получил звание «Лучший частный парк РФ».
Накануне фестиваль «Лето. Вокруг света» дал старт новому сезону — теперь до осени по выходным на главной площадке будут выступать творческие коллективы и популярные артисты.
Ранее мы писали, что омские парки украшают 30 тысячами цветов, выращенными в городских теплицах.
