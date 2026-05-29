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НовостиСпорт29 мая 2026 7:39

Два игрока омского «Авангарда» получили ценные призы по итогам сезона КХЛ

Лига отметила вратаря Никиту Серебрякова и защитника Дамира Шарипзянова
Кирилл Янчицкий
Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

В Москве 28 мая прошел торжественный вечер подведения итогов сезона чемпионата КХЛ-2025/26. Лига раздала призы лучшим игрокам и другим участникам турнира.

Из состава «Авангарда» регалии получили два игрока. Вратарь Никита

Серебряков признан лучшим в сезоне в своем амплуа.

За время чемпионата голкипер добился коэффициента надежности в 93% отраженных бросков.

А защитник и капитан Дамир Шарипзянов удостоен приза «Золотая клюшка» как самый ценный игрок регулярного чемпионата. Если вспомнить, что канал Дамира в «Телеграме» называется «Батя с клюшкой», то называть самого игрока с юмором теперь можно и «Батя с золотой клюшкой».

Ранее мы писали, что «Авангард» намерен сохранить в своем составе форварда Кирилла Долженкова.

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