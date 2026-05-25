На «Инновациях года» омский водоканал победил в экологической номинации

Фото: пресс-служба омского водоканала.

Омский водоканал принял участие в выставке товаропроизводителей «Омская марка» и выставке «Инновации года», организованных администрацией Омска. В этом году свои товары и услуги омичам и гостям города предложили более 170 предприятий из Омска, Сургута, Ставрополя, Петропавловска Республики Казахстан и столицы Республики Беларусь Минска.

По итогам выставки «Инновации года» омский водоканал стал победителем в номинации «Инновации в ресурсонабжении и экологии». Предприятие представило услуги лабораторного центра и методики измерений, разработанные специалистами водоканала. Область аккредитации лабораторного центра содержит 416 методик измерений. По ряду методик только сотрудники лабораторного центра могут проводить исследования в Омске.

На ежегодной городской выставке товаропроизводителей «Омская марка» омский водоканал презентовал услуги сервисного центра комплексного обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения.

Собственники индивидуальных жилых домов теперь могут решить все вопросы по подключению частных водопроводных и канализационных сетей в одном месте. Для решения вопросов строительства и подключения к централизованным сетям, которые пользуются повышенным спросом в летний период, в омском водоканале в 2026 году открыли сервисный центр комплексного обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения. За 4 месяца работы сервисного центра омичи получили более 2000 консультаций и услуг.

На церемонии подведения итогов выставки заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко поблагодарил администрацию Омска и Центр поддержки предпринимательства за возможность презентации услуг предприятия, пожелал развития и успехов всем товаропроизводителям.

