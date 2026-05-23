Фото: прокуратура Омской области

Ход установления обстоятельств пожара, унесшего жизни двоих человек в поселке Муромцево, взяла на контроль прокуратура. Напомним, ночью 21 мая в загоревшемся частном жилом доме погибли 66-летние мужчина и женщина. Ведомство опубликовало снимки с места трагедии.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание, очаг обнаружили рядом с электросчетчиком. Точную причину происшествия установят после проведения соответствующих экспертиз.

По факту случившегося территориальный межрайонный следственный отдел СКР по Омской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что в регионе в первом квартале-2026 на пожарах погибли 32 человека.

