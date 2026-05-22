В последнюю неделю мая похоронят сразу трех омичей, погибших на СВО

Трагические известия о похоронах погибших на СВО жителях Омской области появились в социальных сетях администраций трех муниципальных районов. В период с 24 по 25 мая, похороны бойцов пройдут в Знаменском, Оконешниковском и Усть-Ишимском районах

24 мая, в 13:00, в поселке Кайсы Усть-Ишимского района, у обелиска павшим в годы Великой Отечественной Войны, состоится прощание с Воронцовым Владимиром Владимировичем. По сообщению местной администрации, 39-летний заместитель командира мотострелкового взвода Владимир Воронцов погиб 24 января 2026 года, проявив в бою стойкость и мужество.

В этот же день, 24 мая, в селе Чередово Знаменского района пройдет прощание с Шадриным Алексеем Николаевичем. 24-летний Алексей заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации 16 апреля 2025 года. Проходил военную службу по контракту в звании младшего сержант на должности командир мотострелкового отделения. Он погиб 16 июня 2025 года, при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, проявив мужество и героизм. Похороны состоятся по адресу: ул. Зеленая, д. 17 (у памятника воинам—землякам). Начало митинга в 12.40.

25 мая, в селе Золотая Нива Оконешниковского района, в последний путь проводят гранатометчика, рядового Владимира Михайловича Клочкова, погибшего в ходе специальной военной операции. 31-летний Владимир Клочков погиб 20 октября 2025 года, при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Полтавка Константиновского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Прощание с героем состоится в период с 10 до 11 часов на площади у памятника участникам Великой Отечественной войны. Похороны начнутся в 11:30, на кладбище села Золотая Нива.

Редакция КП-Омск выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших бойцов.

