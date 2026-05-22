Сервис «одного окна»: омичам упростили подключение к водопроводу и канализации

Более 2000 консультаций и услуг получили омичи, которые в этом году обратились в сервисный центр комплексного обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения.

Напомним, владельцы индивидуальных жилых домов теперь могут решить все вопросы по подключению частных водопроводных и канализационных сетей в одном месте. Для решения вопросов строительства и подключения к централизованным сетям, которые пользуются повышенным спросом в летний период, в омском водоканале в 2026 году открыли сервисный центр комплексного обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения.

«Можно выделить три типичных ситуации, с которыми мы ежегодно сталкиваемся при подключении частных домов к сетям водоснабжения и водоотведения. Первая – люди отдают деньги кому-то якобы «из водоканала», за обещание построить сети и подключить дом, не заключая никаких договоров и даже не имея контактных данных подрядной организации. Вторая типичная ошибка владельцев частных домов – это строительство сетей без их документального оформления. При выявлении таких фактов, владельцы частных домов получают солидные штрафы за самовольное подключение к сетям. Третья ситуация, когда жители заплатили некоему человеку или подрядной организации деньги за оформление сетей в водоканале, но этого сделано не было. Чтобы упростить процедуру оформления новых сетей и соблюсти все необходимые требования, омский водоканал предложил клиентам их в формате «одного окна», - рассказывает коммерческий директор омского водоканал Ольга Смиковская.

При оформлении частных водопроводных или канализационных сетей необходимо соблюсти два важных этапа: 1 – коммуникации должны быть правильно оформлены документально, 2 – трубопроводы должны быть построены с учетом норм и правил. Сервисный центр комплексного обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения решает эти вопросы в формате «одного окна». Здесь собственники частных домов могут оформить документы, изменить собственника при необходимости и решить вопросы, связанные с проектированием, строительством и подключением к централизованным сетям.

Обращение в сервисный центр комплексного обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения позволит горожанам сэкономить время, так как оформление и согласование документов происходит в одном месте, квалифицированные специалисты помогут избежать ошибок и сократить сроки работ, услуга оказывается в комплексе – от этапа проектирования до подключения к сетям, работы проводятся опытными специалистами, которые несут ответственность, все этапы работ оформляются документально.

