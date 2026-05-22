У ТК «Терминал» в Омске заметили гигантского голубя

Фото: пресс-служба ПАО «ГЛОРАКС».

В Омске у ТК «Терминал» и на проспекте Мира прохожие заметили необычного персонажа - большого голубя человеческого роста. Пернатый герой появился в оживленном месте и быстро привлек внимание горожан.

Голубь прогуливался вдоль улицы, охотно фотографировался с омичами и демонстрировал табличку с посланиями. На одной стороне было написано: «Расправь крыыылья. Выбери свой СТАТУС», на другой — «Курлыкаем в новом СТАТУСЕ».

Огромного голубя ранее уже видели у ТЦ «Фестиваль». Тогда он появлялся с другими табличками: «Ищу голубку для нового СТАТУСА» и «Жених со СТАТУСОМ интересует?». Поэтому у внимательных горожан появилась версия, что речь идет не просто о случайном уличном перформансе.

На это намекает и слово «СТАТУС», которое повторяется в посланиях голубя. По всей видимости, появление персонажа связано с промо федерального девелопера GloraX, который работает в 11 регионах страны и готовится вывести на рынок Омска проект бизнес-класса.

Речь идет о проекте «СТАТУС на Заозерной» на первой линии Иртыша. В нем заявлены террасная архитектура, собственная набережная, прогулочные зоны, благоустроенные общественные пространства и детский сад с начальной школой.

Так что гигантский голубь, похоже, стал не просто забавным героем этой недели, а частью необычной кампании вокруг нового проекта. Для Омска такой формат выглядит свежо: вместо стандартного рекламного размещения - живая городская история, которую прохожие встречают прямо на улице.

