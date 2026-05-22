В СибЮУ прошел II тур ежегодного Всероссийского конкурса студенческих научных работ

Фото: пресс-служба СибЮУ.

На мероприятие, которое проводил университет, съехались талантливые молодые будущие юристы и правоведы со всей страны и ближнего зарубежья. 17 студентов с 17 конкурсными работами представляли 5 городов (Омск, Москва, Краснодар, Симферополь, Кировск) из 8 образовательных организаций России и Беларусии. Все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки будущих юристов и правоведов.

Всероссийского конкурса на лучшую студенческую научно-исследовательскую работу проходил в два этапа и в Сибирском юридическом университете прошел финальный этап - II тур, в ходе которого студенты представляли публичную защиту своих исследований. Жюри определило победителей и призеров.

1 место занял Артем Яворский, студент 3 курса ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», с работой на тему: «Защита гражданских прав и ответственность по обязательствам, возникающим из игр и пари». Научный руководитель - старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Анна Финкина.

2 место присуждено Георгию Попову, студенту 3 курса ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» (тема: «Причины и условия преступности несовершеннолетних»). Научный руководитель - доцент кафедры уголовного права и процесса, кандидат юридических наук Павел Пошелов.

3 место у Дианы Капранчук - 3 курс ФГКОУ ВО Омской ордена Почета академии Министерства внутренних дел Российской Федерации, представившей исследование: «Обеспечение качества закона: роль и эволюция правотворческой экспертизы в российском нормотворческом процессе». Научный руководитель - старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства, кандидат юридических наук Алина Никитчик.

За высокую активность в научно-исследовательской деятельности дипломом удостоена Данг Тхи Кам Ту, студентка 4 курса Московского ордена Почета университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Ее работа была посвящена актуальной теме: «Дипфейк и электронные доказательства: Вызовы для принципов оценки доказательств в уголовном судопроизводстве - Сравнительное исследование подходов Вьетнама и Российской Федерации в контексте преступлений с использованием искусственного интеллекта». Научный руководитель - профессор кафедры ДОВД в ОУ учебно-научного комплекса специальных дисциплин- кандидат технических наук, старший научный сотрудник Александр Вострокнутов.

Коллектив Сибирского юридического университета поздравил всех участников и поблагодарил за проявленный интерес, высокий уровень представленных работ и стремление к научному поиску.