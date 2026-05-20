В Омске 17-летний мотоциклист сбил пешехода и пострадал сам

Фото: УМВД России по Омской области

Региональное УМВД сообщило о новом ДТП в Омске с участием подростка. Накануне. 19 мая, в 22:40 на улице Тытаря 17-летний мотоциклист сбил пешехода. Человек шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В аварии пострадали трое: водитель, его 17-летний пассажир и 19-летний пешеход. Всем потребовалась помощь медиков. Полицейские выяснили, что двухколесный транспорт не зарегистрирован, он принадлежит другу юного шофера.

Владельцу мототехники грозит наказание за ее передачу человеку без водительских прав. Незадачливого несовершеннолетнего шофера ждут протоколы за незаконное вождение, за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью, за отсутствие страховки и за езду на незарегистрированном байке.

Мотоцикл отправили на спецстоянку. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее мы писали, что «Субару» влетел в опоры виадука под Омском, водитель погиб на месте.

