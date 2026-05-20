В Омской области похоронили участника СВО, погибшего 1,5 года назад

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Печальная новость пришла из Москаленского района Омской области. В минувший понедельник, 18 мая, сельчане простились со своим земляком Антоном Опалярой, который погиб в начале ноября 2024 года на территории Донецкой Народной Республики.

«Простились с достойным сыном Родины, ефрейтором Армии России, Опалярой Антоном Ивановичем. Наш земляк участвовал в специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР. 7 ноября 2024 года, при выполнении боевого задания в на территории Донецкой Народной Республики, проявив стойкость и мужество, наш земляк погиб», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Москаленского отделения партии «ЕР» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Москаленского отделения партии «ЕР» vk.com/edromoskal

В некрологе говорится, что погибшему герою было 39 лет. До подписания контракта с МО РФ он работал сварщиком в москаленском СПК «Сибиряк». Жизнь солдата оборвалась спустя месяц после начала его службы в рядах вооруженных сил России — контракт он заключил по личной инициативе в октябре 2024 года.

Редакция КП-Омск выражает глубокое соболезнования родным и близким погибшего героя.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru