Будет неприятно: сегодня в Омской области случится незначительная магнитная буря

Незначительная по своей мощи магнитная буря случится в первой половине дня 19 мая. По прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, показатели геомагнитного индекса будут достигать выше уровня G-1 — между слабой и средней бурей.

Омскую область ожидает сегодня краткосрочный период повышенной солнечной активности. В период с 9 до 12 часов дня, над регионом пройдет магнитная буря, геомагнитный индекс которой достигать выше уровня G-1 — между слабой и средней бурей. Геомагнитная активность может сказаться на состоянии метеозависимых омичей. В частности, у них могут обостряться хронические заболевания и ухудшаться самочувствие. Врачи рекомендуют во время магнитных бурь воздержаться от стресса и физических нагрузок, а также пить больше воды и ограничить себя в употреблении спиртного.

