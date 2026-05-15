Уже два дня метеозависимых омичей тяготит незначительная солнечная активность

О незначительной солнечной активности, вызывающей над Омской областью магнитные бури, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Слабая магнитная буря произошла сегодня, 15 мая, и ожидается завтра.

Геомагнитная активность началась в Омской области сегодня, 15 мая, с 9 часов утра. Вспышки на солнце вызвали трехчасовую магнитную бурю, которая закончилась в 12 часов омского времени. Однако, неприятное для метеозависимых людей явление еще не закончилось: завтра, 16 мая, сотрудники лаборатории прогнозируют очередную неприятность. В период с 9 до 12 часов, в Омской области опять случится магнитная буря. Отметим, что солнечная неприятность относится к категории G1, что означает слабую бурю. Но при этом омичам надо помнить, что во время повышенной солнечной активности, медики рекомендуют метеозависимым людям снизить физические и эмоциональные нагрузки, пить больше чистой воды, избегать стрессов, алкоголя и кофеина и соблюдать режим сна.

