В Омске оштрафовали известный банк за 25 звонков должнице за неделю

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области выявило нарушения законодательства со стороны известного банка. Его представители слишком настойчиво звонили 60-летней местной жительнице. Как рассказали в ведомстве 14 мая, за месяц норматив был превышен на 17 контактов.

Женщина обратилась с жалобой на то, что представители финансово-кредитной организации превысили установленную законом частоту звонков. Ранее омичка заключила с банком договор потребительского кредита. В связи с нарушением графика платежей образовалась просроченная задолженность, для ее возврата сотрудники и начали связываться с заемщицей по телефону.

Должностные лица надзорного ведомства установили, что за одни сутки совершилось 11 звонков при допустимом лимите один. За неделю — 25 звонков при норме два, а за месяц количество контактов превысило установленный норматив на 17 раз.

В органе принудительного исполнения составили протокол по части 1 статьи 14.57 КоАП Российской Федерации. Были учтены неоднократные привлечения банка к административной ответственности за аналогичные правонарушения. В качестве меры нового наказания назначили штраф в размере 250 тысяч рублей. Кредитная организация оплатила его в установленный срок.

Ранее мы писали, что штраф в 300 тысяч рублей выписал Роспотребнадзор магазину «Победа».

