Омские инспекторы запечатлели бурундука и однолапую варакушку

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

Сотрудники бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» поделились фотографиями диких животных. Инспектор из Муромцевского района запечатлел бурундука, замершего на стволе дерева в лучах света. Обычно эти зверьки шустрые и юркие, но в этот раз они позволили себя рассмотреть. Снимок ведомство опубликовало 14 мая.

Другое фото (на обложке) сделала инспектор Марина Мочалова. На нем запечатлен самец варакушки без одной лапки. Это близкий родственник соловья, размером чуть меньше воробья: длина тела около 15 см, а вес самца составляет всего 15–23 грамма. Он носит яркий «нагрудник», а узнать его легко по синему пятну на груди с рыжим или белым вкраплением.

Варакушка — талантливый пересмешник, в его песню могут быть искусно вплетены голоса десятков других птиц.

Потеря лапы у дикой птицы — не редкость, и в этом часто виноват человек. Причинами становятся строительство, загрязнение среды, беспокойство со стороны людей, запутывание в рыболовных сетях, а также мусор и волосы, которые, попадая на лапы, перекрывают кровообращение и приводят к некрозу и ампутации пальцев.

В ряде регионов России, например в Ленинградской области, варакушка занесена в местные Красные книги из-за сокращения численности.

