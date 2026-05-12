Хоценко призвал омичей голосовать за объекты благоустройства на Госуслугах

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что более 110 тысяч жителей региона уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Голосование проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На выбор гражданам представлено 116 общественных пространств: 15 территорий в Омске и 101 — в районах области. Именно эти места планируется преобразить в 2027 году.

«Каждый из нас хочет жить в красивом, уютном, комфортном месте. Благодаря национальному проекту это стало возможным. Сейчас решается, какие общественные пространства преобразятся», — отметил глава региона.

Принять участие в голосовании могут жители области старше 14 лет. Сделать это можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров. Кампания продлится до 12 июня. Виталий Хоценко призвал омичей активнее включаться в процесс выбора территорий для обновления.

