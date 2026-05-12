Омское предприятие ЖКХ присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда»

Фото: пресс-служба омского водоканала.

Бережливые технологии, разработанные для крупных заводских цехов, теперь находят применение в жилищно-коммунальном хозяйстве и системах жизнеобеспечения городов.

«По поручению Президента Владимира Владимировича Путина возможности национального проекта расширились - сегодня он охватывает не только промышленность, но и другие сферы, включая жилищно-коммунальное хозяйство. Это сектор, где повышение эффективности напрямую касается каждого жителя Омской области. Именно поэтому так важно, чтобы внутри предприятия сформировалась настоящая команда изменений: тогда полученные знания останутся с вами, и вы сможете самостоятельно тиражировать успешный опыт на другие участки», - отметила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

В Омске к федеральному проекту «Производительность труда» присоединилось АО «ОмскВодоканал». Предприятие ежегодно подает городу 140 млн кубометров питьевой воды - это объем, сопоставимый с небольшим озером. Ежегодно на очистку поступает 126 млн кубометров сточных вод, которые после полного цикла очистки возвращаются в Иртыш. В зоне обслуживания - более 8 тысяч организаций и почти все население Омска.

«Водоканал – тарифорегулируемое предприятие. Мы постоянно думаем о внедрении новых технологий и оптимизации процессов, так как рост тарифа ограничен. Поэтому мы заинтересованы в повышении производительности труда и снижении издержек в производственных процессах», - прокомментировал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

В качестве пилотного направления выбрана транспортировка стоков и обслуживание канализационных насосных станций (КНС). Это система трубопроводов и насосного оборудования, которая собирает сточные воды со всего города и доставляет их на очистные сооружения, где происходит механическая и биологическая очистка воды, ее обеззараживание и выпуск ее в Иртыш. На этапе биологической очистки микроорганизмы буквально очищают сточные воды от загрязнений нефти, масел, жиров, других нерастворимых соединений и неорганических примесей.

Вместе с экспертом Федерального центр компетенций рабочая группа из числа сотрудников предприятия найдет и устранит потери - лишние движения, ожидание, неудобную логистику начиная с одного выбранного направления - пилотного участка. Затем отработанные решения будут тиражировать на другие участки. Такой подход позволяет без крупных инвестиций, только за счет более разумной организации труда, заметно повысить надежность и скорость работы.

«Федеральный центр компетенций сегодня объединяет более 200 экспертов из крупнейших компаний, которые профессионально занимаются внедрением бережливого производства. За 7 лет нашими клиентами стали более 8 тысяч предприятий по всей стране, и свыше 96% из них остались довольны результатами», - рассказал руководитель проекта ФЦК Сергей Трофимов.

Ожидаемые результаты - время устранения нештатных ситуаций на канализационных насосных станциях (КНС) снизится не менее чем на 5 %, производительность труда вырастет не менее чем на 5 %. Сотрудники пройдут обучение современным методам организации работы.

Первые итоги на пилотном участке подведут через 6 месяцев. После этого предприятие продолжит развивать систему самостоятельно: в распоряжении сотрудников будет база знаний на сайте «Производительность.рф», где можно повышать квалификацию, а также обучающие площадки, в том числе на базе Конгресс-холла. Участие в проекте для предприятий бесплатное: расходы берет на себя государство: рост эффективности бизнеса увеличивает налоговые поступления в бюджет и делает экономику региона устойчивее.