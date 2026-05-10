Омские «моржи» и сапбордисты устроили заплыв по Иртышу в честь Дня Победы

В Омске прошла третья спортивно-патриотическая акция: представители федерации зимнего плавания и сапбордисты устроили экстремальный командный заплыв по Иртышу. Об этом сообщили 10 мая в пресс-службе регионального минспорта.

«Три года назад как-то спонтанно мы решили, почему бы нам не проплыть по реке, не преодолеть эти километры, приурочив к 79-й годовщине Великой Победы. В этом году мы видим большее количество участников, присоединились ребята на сапбордах, в сопровождении нам, кстати, в помощь», — сказал председатель федерации Денис Галыба.

Спортсмены преодолевали волны и ветер, отдавая дань памяти предкам. Дистанция составила полтора километра — от Центрального пляжа до Первомайского.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что местные жители установили рекорд по жиму штанги лежа в честь Дня Победы.

