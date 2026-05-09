Омские почтовики попросили жителей региона поддержать коллегу в федеральном конкурсе

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

УФПС Омской области обратилось к омичам с просьбой поддержать во Всероссийском конкурсе «Земский почтальон» сотрудницу ведомства Ладу Гинтер — почтальона из села Тихвинка Павлоградского района.

Стартовало интернет-голосование за «Народного почтальона» — специальной номинации в рамках Всероссийского конкурса «Земский почтальон», в которой проголосовать за любимого почтальона может любой житель страны. Среди номинантов на звание «Народный почтальон» — Лада Гинтер, почтальон 646768 села Тихвинка из Павлоградского района. Всероссийский конкурс «Земский почтальон» проходит во второй раз. В нем участвуют 86 регионов страны. На первом этапе конкурса поступило более 3 000 заявок. В финал конкурса вышло 86 человек. Очное итоговое состязание пройдет 25 мая в Москве, а церемония награждения победителей состоится 26 мая в национальном центре «Россия» в рамках Форума тружеников села», — говорится в сообщении УФПС Омской области.

У омского почтальона пока очень мало голосов, омичей просят помочь в голосовании.

В главном омском почтовом ведомстве попросили жителей региона поддержать омичку. На данный момент Лада Гинтер имеет в своем активе лишь 65 голосов. Лидерами конкурса пока являются почтальоны из Оренбургской области (1243 голоса), Республики Карелия (786 голосов) и Республики Тыва (680 голосов). Поддержать голосами омичку можно на официальной странице паблика «Почта России» в социальной сети «ВКонтакте».

Почта: egenia.demina@phkp.ru