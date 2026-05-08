При поддержке федерального банка в Омске прошел Забег Победы

В этом году организаторами мероприятия выступили Департамент военной контрразведки ФСБ России при поддержке Министерства спорта Омской области, региональное отделение всероссийского общества «Динамо», региональное отделение Российского союза боевых искусств. Банк ВТБ выступил в качестве партнера марафона.

Несколько тысяч жителей Омска приняли участие в забеге, участники преодолели дистанцию в 3 километра и почтили память героев Великой Отечественной войны. Сотрудники банка и их семьи также приняли участие в забеге.

Завершили спортивное состязание традиционным возложением цветов к мемориалу «Слава Героям» на Иртышской набережной в центре Омска.

Для участников и их семей была подготовлена праздничная концертная программа. Все желающие могли попробовать традиционные блюда полевой кухни – солдатскую кашу и крепкий чай.

- Банк ВТБ второй год поддерживает важное патриотическое мероприятие, которое стало данью памяти героям Великой Отечественной Войны. Для нас участие стало почетной миссией и еще одним большим коллективным поводом почтить тех, кто защищал и продолжает беречь нашу Родину, - прокомментировал Алексей Суздальницкий, управляющий ВТБ в Омске.