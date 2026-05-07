В Омской области простились со снайпером, погибшем в зоне проведения СВО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Трагическое сообщение пришло из Москаленского района Омской области. 6 мая жители района простились со своим земляком Андреем Савченко, снайпером мотострелкового отделения, который погиб 21 ноября 2024 года в ожесточенных боях за населенный пункт Вишневое.

«Сегодня Москаленские казаки простились с достойным сыном Родины, Сибирским казаком, гвардии рядовым Савченко Андреем Николаевичем. Наш земляк участвовал в специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР от укронацистов. Андрей проходил службу на должности снайпер мотострелкового отделения. 21 ноября 2024 года, в ожесточенных боях за населенный пункт Вишневое, гвардии рядовой Андрей Савченко погиб смертью храбрых, защищая наш народ и интересы нашей Родины», — говорится в некрологе, опубликованном на странице москаленского отделения партии «ЕР» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: официальная страница москаленского отделения партии «ЕР» vk.com/edromoskal

По информации, также размещенной в некрологе, Андрей Савченко родился 27 ноября 1989 года в селе Красное Знамя Москаленского района Омской области. После окончания местного техникума работал в СПК Сибиряк. Являлся казаком Сибирского казачьего войска и воевал с укронацистами с 2014 по 2016 годы, находясь в казачьем ополчении Донбасса. Когда началась специальная военная операция, заключил контракт с Министерством обороны России.

Редакция КП-Омск приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru