«Газпром нефть» представила фильм о мастерах на фестивале документального кино

В Омском Доме кино состоялся премьерный показ документального фильма «Битва профессионалов», созданного «Газпром нефтью» совместно с редакцией LIFE doc. Двухсерийная лента о людях рабочих профессий стала участником восьмого Открытого фестиваля документального кино «ГЕО-21», который представляет лучшие российские кинокартины последних лет.

Офлайн-показы также прошли в Омском промышленно-экономическом колледже и на базовой кафедре «Газпром нефти» в ОмГТУ. Именно в этих учебных заведениях готовят специалистов, востребованных в нефтеперерабатывающей отрасли.

Героями фильма стали операторы товарные Омского НПЗ Артем Сизов и Валерий Шинкевич, которые представили предприятие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии-2025».

В ходе съемок они рассказали о специфике своей работы и подготовке к испытаниям.

«Конкурс «Лучший по профессии» - это профессиональное соревнование и твое саморазвитие. Ты отрабатываешь как теоретические, так и практические навыки, проверяешь на прочность свою стрессоустойчивость. Удачно совпало, что мы стали участниками съемки «Битвы профессионалов», — поделился призер конкурса «Лучший по профессии», оператор товарный ОНПЗ «Газпром нефти» Артем Сизов.

Первая серия показывает региональные этапы конкурса на Омском НПЗ и других предприятиях компании, вторая — финальные состязания, где сотрудники со всей России определяют сильнейших.

«Фильм «Газпром нефти» и LIFE doc о людях труда, без которых невозможно представить нашу привычную жизнь, органично вошел в программу фестиваля «ГЕО-21». На площадках фестиваля были представлены почти 50 кинолент о Родине, исторических вехах нашей страны и волонтерах», — подчеркнула директор «Дома кино» Татьяна Карпинина.

Кинохроника о профессиональных состязаниях снималась на площадке завода.

«Безусловно, они являются профессионалами своего дела и ежегодно завоевывают призовые места. Очень важно, что сотрудники, занимающие пьедестал конкурса, являются наставниками и примером для своих будущих коллег, которые приходят на ОНПЗ из колледжей и вузов», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ «Газпром нефти» Олег Белявский.

Документальный проект «Газпром нефти» и LIFE doc представляет собой эмоциональную «спортивную драму», в которой герои проходят путь самосовершенствования и борьбы за звание лучших. Картина развенчивает стереотипы о том, что рабочая профессия — это скучно и бесперспективно, демонстрируя реальные истории успеха и профессионального роста.

