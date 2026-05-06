«Георгиевская ленточка»: в омском водоканале поддержали патриотическую акцию

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне омский водоканал присоединился к всероссийской акции «Я помню! Я горжусь!», более известной как акция «Георгиевская ленточка». В этом году предприятие подарит клиентам более 2 тысяч лент, символизирующих героизм и воинскую доблесть защитников страны.

Акция пройдет 5, 6 и 8 мая в офисах омского водоканала. Всем желающим будут вручены двухцветные ленточки – символ благодарности ветеранам за их подвиг и напоминание о победе, завоеванной нашими отцами и дедами ради будущего мира.

«Присоединившись к акции «Я помню! Я горжусь!» в год 70-летия Победы, мы сделали это доброй традицией. Георгиевская ленточка – знак уважения ветеранам и символ мира. Для нас важно, чтобы молодое поколение помнило о подвиге народа и гордилось историей своей страны. Каждый год к акции присоединяется все больше предприятий», – отметил генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

Омский водоканал традиционно поддерживает инициативы, направленные на сохранение исторической памяти и развитие патриотических ценностей у молодого поколения.