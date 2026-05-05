Губернатор Виталий Хоценко посетил семью погибшего героя СВО

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В ходе рабочей поездки в Большереченский район губернатор Омской области Виталий Хоценко навестил семью погибшего участника специальной военной операции Дмитрия Беляева. Дом Беляевых стал одним из первых, подключенных к новому газопроводу в населенном пункте.

За проявленное мужество и героизм Дмитрий Беляев награжден медалью «Жукова» и медалью «За храбрость» второй степени. Специалисты «Омскоблгаза» провели в доме пусконаладочные работы и подключили газовое оборудование.

Хозяева воспользовались мерой региональной социальной поддержки в виде компенсации расходов на газификацию домовладений для льготных категорий граждан, в том числе для участников специальной военной операции и членов их семей.

«Семья получает меры государственной поддержки, мы всегда будем помогать. Дом Беляевых одним из первых на улице подключили к новому газопроводу», — сообщил Виталий Хоценко.

Региональные программы газификации продолжают реализовываться в сельских территориях Омской области. Льготные категории граждан могут рассчитывать на компенсацию затрат при подключении к газовым сетям в рамках действующего законодательства.

