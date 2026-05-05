«День Победы начинается с тебя»: Омск готовится отметить 81-ю годовщину Великой Победы

В городском пресс-центре рассказали о масштабной программе празднования 9 Мая (0+), которая реализуется в концепции Года единства народов России. Заместитель мэра Инна Елецкая и директор департамента культуры Олег Федоренко анонсировали ключевые события праздника.

Главные события 9 Мая

9 мая на Сборной площади по традиции пройдет смотр войск Омского гарнизона и акция «Бессмертный полк». Праздничного салюта не будет. Основные торжества развернутся в Парке Победы, где состоится семичасовая концертная программа «Одна страна, одна судьба, одна Великая Победа».

На основной территории парка будет реализован проект «Кино и музыка войны».

В левой части парка тематическая зона «Кино войны» погрузит омичей в атмосферу тех лет через реконструкцию съемочных павильонов, в которых будут «оживать» кадры советских фильмов о войне воплощенные артистами Городского драматического театра им. Л.И. Ермолаевой («Небесный тихоход», «Батальоны просят огня», «В небе ночные ведьмы», «Белорусский вокзал»).

Теме «Музыка войны» будем посвящена правая сторона парка. Здесь установят автоклуб, где каждый омич сможет спеть песни военных дет при поддержке вокалистов культурно-досуговых учреждений. Также будут работать площадки «Школа молодого бойца», лазертаг и выставка вооружения.

Спортивные традиции и культурные проекты

9 мая на стадионе «ДОСААФ» — спортивно-технический праздник «Салют Победы». С 12 по 18 мая состоится легкоатлетический пробег «Неделя Победы».

По традиции 8 и 9 мая будет курсировать «Трамвай Победы» с концертами и чтением стихов. Вечером 8 мая и 9-го в течение дня омичи смогут совершить водную экскурсию на теплоходе «Москва-126» с праздничной программой.

Олег Федоренко рассказал о знаковых проектах департамента культуры.

«Уже полным ходом идут праздничные мероприятия, фестивали, которые начались еще с февраля месяца. С 4-го по 8-ое мы выставляем сцены, вывозим агитбригады на отдаленные территории. Кроме этого, включаемся во всероссийские проекты, которые касаются наших детских школ искусств. По традиции будет работать всеми любимый «Трамвай Победы». Это уже известный четвертый маршрут, на который все хотят попасть, будет курсировать 8 и 9 мая», — сообщил директор департамента культуры.

В этом году территория Омской крепости будет отдана силовым структурам и военным для представления всей их мощи и силы. В программе — выступления духовых оркестров и ансамблей силовых ведомств нашего города, воинских частей омского гарнизона, оркестров детских школ искусств, выставка пожарной техники, военно-исторический фестиваль «Защитники Отечества» периода второй половины XVII–XX веков, мастер-классы и фотозоны.

Каждого ветерана поздравят лично

Сегодня в городе проживает 1070 ветеранов Великой Отечественной войны, это и участники войны, и труженики тыла, люди, которые были несовершеннолетними узниками концлагерей. К сожалению, с каждым годом, количество участников Великой Отечественной войны уменьшается. На сегодняшний день их осталось всего 24 человека. По состоянию здоровья многих поздравят на дому, а во дворе будет организован праздничный концерт.

«Мы понимаем, что их возраст и здоровье не позволят им передвигаться на те главные площадки, где мы будем проводить мероприятия, поэтому все их поздравления мы приближаем к месту их проживания, и концертные программы, и естественно, вручение подарков тоже будем проводить у них дома», — подчеркнула Инна Борисовна.

В городе установят 220 праздничных панно и 130 флаговых конструкций. Все 40 мемориальных объектов приведут в порядок до 5 мая.

Безопасность превыше всего

В парке Победы будут организованы семь контрольно-пропускных пунктов, задействованы 24 сотрудника охраны, предусмотрено взаимодействие с МВД. Что касается организации питания в парке, этим занимается департамент городской экономической политики вместе с администрацией Кировского округа. Локации будут указаны на навигационных картах, а сами точки питания оснастят возможностью приготовления пищи на электричестве. Это сделано для того, чтобы не нарушать требования особого противопожарного режима.

