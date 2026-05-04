Омич угнал «Хендай» у сына знакомой и попался полиции

Сегодня, 4 мая, УМВД сообщило об обращении 42-летней жительницы Ленинского округа Омска. Женщина находилась за городом и увидела через телефон, что ее «Хендай Солярис» с навигацией движется по городу. Факт пропажи подтвердил сын заявительницы, оставшийся дома.

Полицейские задержали легковушку на улице Братской. За рулем оказался ранее судимый за кражу 19-летний омич. Он рассказал, что ненадолго заходил в гости к сыну потерпевшей, похитил ключи, угнал автомобиль с улицы Молодогвардейской и поехал кататься с друзьями. Ущерб оценен в 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК Российской Федерации. Теперь фигуранту грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

